Köln (SID) - Die deutschen Handball-Klubs haben ihren scheinbar unaufhaltsamen Siegeszug quer durch Europa fortgesetzt und verbreiten bei der Konkurrenz Angst und Schrecken. Titelverteidiger THW Kiel, der souveräne Bundesliga-Spitzenreiter HSV Hamburg und die SG Flensburg-Handewitt folgten den Rhein-Neckar Löwen ins Viertelfinale der Champions League.

Im Halbfinale des EHF-Cups ist mit Titelverteidiger TBV Lemgo, FrischAuf Göppingen und dem TV Großwallstadt ein deutsches Trio vertreten, während der VfL Gummersbach als Titelverteidiger im Halbfinale des Europacups der Pokalsieger steht.

Der deutsche Rekordmeister Kiel besiegte im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League den dänischen Vizechampion KIF Kolding leicht und locker mit 36:24 (20:11) und erntete nach der starken Vorstellung sogar ein dickes Lob vom Gegner. "Ich finde, der THW ist die beste Mannschaft der Welt. Sie können auch dieses Jahr die Champions League gewinnen", sagte der frühere Flensburger Lars Christiansen, jetzt in Diensten von Kolding. Das Hinspiel hatte der THW bereits mit 36:29 für sich entschieden.

Souverän trat auch der HSV mit dem 28:22 aus dem Hinspiel beim spanischen Vertreter BM Valladolid auf und kam zu einem 35:33 (19:16)-Erfolg. Die Hamburger hatten das Geschehen im Hexenkessel von Valladolid die meiste Zeit im Griff und gerieten nur Mitte des zweiten Durchgangs bei einem 26:28-Rückstand in leichte Schwierigkeiten. Bester Werfer war der dänische Vizeweltmeister Hans Lindberg mit acht Treffern.

Flensburg behielt in der heimischen Campushalle nach einem 27:26 im Hinspiel gegen den ungarischen Pokalsieger Pick Szeged klar mit 33:20 (18:8) die Oberhand. Die Rhein-Neckar Löwen hatten bereits am Donnerstag den kroatischen Serienmeister HC Croatia Zagreb ausgeschaltet. Das Viertelfinale wird am Montagabend (18.30 Uhr) in Wien ausgelost.

Im EHF-Cup bezwang Ex-Meister Lemgo den spanischen Vertreter Ademar Leon vor 3037 Zuschauern 30:25 (14:13) und steht nach dem 31:27-Hinspielsieg erneut in der Runde der besten Vier. Göppingen konnte sich nach dem 33:20-Erfolg im Hinspiel bei Gorenje Velenje in Slowenien eine 22:26 (10:11)-Niederlage erlauben.

Der fünfmalige deutsche Meister Großwallstadt kam gegen die Franzosen von Saint Raphael Var Handball zu einem 25:22 (11:9) und machte damit die 31:32-Niederlage aus dem Hinspiel wett. In der 53. Minute lag Großwallstadt sogar mit 20:21 zurück, schaffte dank eines starken Endspurts aber die Wende.