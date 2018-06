Köln (SID) - Mit der Forderung nach einem neuen Format in der Leichtathletik hat Diskus-Weltmeister Robert Harting auf die Nachricht reagiert, dass die WM in Daegu/Südkorea (27. August bis 4. September) nun doch live in ARD und ZDF übertragen wird. Der Berliner hatte sich wie die gesamte Leichtathletik-Nationalmannschaft in einem offenen Brief an die beiden TV-Anstalten für die nun erreichte Lösung stark gemacht.

"Die öffentlich-rechtliche Fernsehgemeinschaft hat sich somit wieder auf das Allgemeinwohl der Fernsehzuschauer ausgerichtet. Dank der Vernunftssynapsen in manchen Hirnen wurde ein sportkulturelles Gesamtbild erhalten. Einfach toll. Ich kann es kaum erwarten, meinen Titel zu verteidigen. Live!", meinte Harting auf Anfrage des Sport-Informations-Dienstes (SID).

Harting sieht nach bisher nicht voll geglückten Versuchen, die Darstellung seiner Sportart zu optimieren, akuten Handlungsbedarf: "Nach wie vor bestimmt der Fußball die Nachrichtenwelt, wir müssen das ändern. Ich bin für Leichtathletik im Zehnkampfformat, knackig und dynamisch. Dann enstehen solche Diskussionen erst gar nicht. Denn der Wiedererkennungswert der stets gleichbleibenden Disziplinen im TV wird die gesamte Leichtathletik pushen."

Auch Hammerwurf-Europameisterin Betty Heidler, die 2009 in Berlin wie Harting den WM-Titel gewonnen hatte, reagierte hocherfreut: "Das ist cool. Dafür haben wir gekämpft. Am allermeisten freue ich mich für meine Eltern, dass sie jetzt schauen können - auch mitten in der Nacht. Ich habe natürlich gehofft, dass es nach den ganzen Aktionen noch klappt."

Nach wochenlangen zähen Verhandlungen hatten die Öffentlich-Rechtlichen und die schwedische Rechte-Agentur IEC eine Einigung bekanntgeben. Rund sieben Millionen Euro hatten ARD/ZDF für die Live-Übertragung der Weltmeisterschaften 2011 und 2013 geboten, die IEC hatte dafür rund 17 Millionen gefordert. Über die letztlich vereinbarte Summe machten beide Seiten keine Angaben. Da die Einigung nur die WM in Daegu betrifft, wird mit etwa vier Millionen Euro spekuliert.