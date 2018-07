Buffalo (SID) - Die Buffalo Sabres aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL setzen weiter auf Trainer Lindy Ruff. Drei Tage nach dem Viertelfinal-Aus in den Play-offs einigte sich der Klub des deutschen Stürmers Jochen Hecht mit dem 51-jährigen Kanadier auf einen neuen Vertrag mit mehrjähriger Laufzeit. Genaue Angaben wurden nicht bekannt.

Ruff durchbrach in dieser Saison die 1000-Spiele-Grenze als Sabres-Trainer, zudem stand der ehemalige Profi als Coach des Klubs aus dem US-Bundesstaat New York bei mehr als 100 Play-off-Begegnungen hinter der Bande. Buffalo war im Viertelfinale der Eastern Conference an den Philadelphia Flyers (3:4) gescheitert.