Hannover (SID) - Favoritenschreck Borussia Mönchengladbach darf nach dem ersten Sieg in Hannover seit mehr als 22 Jahren weiter vom Klassenerhalt träumen, die 96er mussten im Kampf um die Champions-League-Teilnahme dagegen einen Rückschlag einstecken. Die Gladbacher gewannen eine Woche nach dem überraschenden 1:0 gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund auch bei den Niedersachsen 1:0 (0:0) und verkürzten damit den Rückstand auf Eintracht Frankfurt auf dem Relegationsplatz auf zwei Punkte.

Für die Niedersachsen könnte es im Rennen um Platz drei gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München dagegen eng werden. Die Münchener empfangen am Samstagabend Schalke 04 und könnten mit einem Sieg an dem Team von Trainer Mirko Slomka vorbeiziehen. Den Sieg der Gäste machte Marco Reus in der 76. Minute mit seinem neuten Saisontor perfekt.

Die Gäste hatten sich von Beginn an nicht versteckt und kamen bereits in der sechsten Minute im ausverkauften WM-Stadion in Hannover durch den ehemaligen 96er Mike Hanke zur ersten Chance. Doch seinen Schuss lenkte Emanuel Pogatetz mit viel Glück noch an die Latte. Nur wenig später schoss erneut Hanke nach einer schönen Einzelleistung am Tor vorbei.

Im Anschluss versuchten beide Teams, das Spiel unter Kontrolle zu bekommen, wobei viele Fehlpässe dies auf beiden Seiten verhinderten. Dennoch wirkten die Gäste engagierter und wehrten sich mit Leidenschaft.

Die Hannoveraner versuchten wie gewohnt, nach Ballgewinnen schnell umzuschalten, doch fehlte ihnen im entscheidenden Moment die Präzision. Reus hätte in der 29. Minute die Gladbacher in Führung bringen können, doch sein Lupfer über Torwart Ron-Robert Zieler ging über den Querbalken.

Bei Hannover war nach seiner Sperre Torjäger Didier Ya Konan wieder mit von der Partie, die Gäste mussten dagegen auf Innenverteidiger Dante und Stürmer Igor de Camargo verzichten.

Dante laboriert weiter an einer Oberschenkel-Verhärtung. De Camargo, der gerade erst seine Innenbanddehnung auskuriert hatte und sein Comeback geben wollte, blieb beim Abschlusstraining im Rasen hängen und verdrehte sich das Knie.