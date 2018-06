Heidenheim (SID) - Die deutschen Degenfechter haben beim Heim-Weltcup in Heidenheim enttäuscht. Nur der Leipziger Jörg Fiedler stellte mit dem siebten Platz seine Klasse unter Beweis. Der 33-Jährige unterlag als letzter verbliebener Deutscher im Viertelfinale dem späteren Zweiten Paolo Pizzo aus Italien mit 9:15.

Dagegen konnten die anderen deutschen Vertreter nicht überzeugen. "Ich bin enttäuscht von der Leistung der restlichen Gruppe. Keiner unter den letzten 32, das ist mir zu wenig. Wir haben zwar eine gute Gruppe, mit der man arbeiten kann, doch es muss uns gelingen, sie an die internationale Spitze heranzuführen. Es gibt insgesamt zwei Plätze für die Olympischen Spiele zu holen, und das sollten wir nutzen", sagte Bundestrainer Didier Ollagnon.

Italien holte in Heidenheim einen Dreifachsieg. Stefano Garozzo setzte sich im Finale gegen Pizzo mit 15:11 durch. Platz drei sicherten sich Matteo Tagliariol und der Franzose Ronan Gustin. Knapp 270 Fechter aus 41 Nationen hatten am Freitag den Kampf um Weltranglisten-Punkte in Heidenheim aufgenommen.