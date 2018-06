Madrid (SID) - Andrea Petkovic ist erfolgreich in das WTA-Turnier in Madrid gestartet. Die Nummer 15 der Tennis-Weltrangliste bezwang zum Auftakt des mit 2,8 Millionen Euro dotierten Sandplatzturniers die Spanierin Lourdes Dominguez Lino ohne Probleme mit 6:3, 6:1. Petkovic ist in der spanischen Hauptstadt an Position 13 gesetzt. Dominguez Lino belegt in der Weltrangliste den 45. Platz.

In der zweiten Runde trifft die Darmstädterin, die zuletzt im Viertelfinale des Hallenturniers von Stuttgart gegen die Weltranglistenerste Caroline Wozniacki (Dänemark) ausgeschieden war, auf die Siegerin der Partie zwischen Flavia Pennetta (Italien) und Arantxa Parra Santonja (Spanien). Stuttgart-Siegerin Julia Görges (Bad Oldesloe) spielt am Sonntag gegen die an Position 14 gesetzte Kaia Kanepi aus Estland.

In Madrid ist die gesamte Weltspitze mit Ausnahme der verletzten Kim Clijsters (Nr. 2/Belgien) und Serena Williams (Nr. 10/USA) am Start.