Parma (SID) - In der italienischen Fußball-Serie A sind der elfte und zwölfte Trainerwechsel in der laufenden Saison perfekt: Nach nur 34 Tagen hat sich US Palermo von Serse Cosmi getrennt und dessen Vorgänger Delio Rossi ins Amt zurückgeholt. Rossi war am 27. Februar nach einem 0:7 bei Udinese Calcio von seinen Aufgaben entbunden worden. Unter Nachfolger Cosmi gewannen die Sizilianer von vier Liga-Spielen nur eins und verloren zuletzt am Sonntag 0:4 im Derby bei Catania Calcio.

Der FC Parma entließ derweil Coach Pasquale Marino. Die Entscheidung wurde unmittelbar nach der 1:2-Heimniederlage gegen den Tabellenletzten AS Bari getroffen. Marino hatte sein Amt in Parma zu Saisonbeginn angetreten. Ein Nachfolger wurde noch nicht bestimmt.