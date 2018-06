Portland (SID) - Zwei Wochen vor dem Beginn der Play-offs in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA suchen die Dallas Mavericks um Superstar Dirk Nowitzki ihre Form. Die Mavs verloren bei den heimstarken Portland Trail Blazers 96:104 und kassierten damit die dritte Niederlage in Folge. Nowitzki enttäuschte wie seine Teamkollegen und erzielte in 35 Minuten Spielzeit nur 16 Punkte und 5 Rebounds.

Im vierten Spiel in fünf Tagen wirkten die Mavs unkonzentriert und kraftlos. Einen rabenschwarzen Abend erlebte Mavs-Spielmacher Jason Kidd. Der 38 Jahre alte Allstar traf keinen seiner sechs Versuche und ging ohne Korberfolg vom Parkett. Der am Rücken verletzte Center Tyson Chandler fehlte den Gästen vor 20.500 Zuschauern im Rose Garden an allen Ecken und Enden. Shawn Marion war mit 19 Punkten noch bester Werfer der Texaner. Die Trail Blazers verbuchten derweil ihren achten Sieg in Folge.

Die Mavericks bleiben dennoch hinter den San Antonio Spurs und Titelverteidiger Los Angeles Lakers drittbestes Team der Western Conference. Die Spurs beendeten ihre Pleitenserie und gewannen nach sechs Niederlagen in Folge gegen die Phoenix Suns mit 114:97. Die Miami Heat sicherten sich vorzeitig den Titel in der Southeast Division mit einem 108:94-Sieg bei den New Jersey Nets. Superstar LeBron James erzielte 31 Punkte und 11 Rebounds.