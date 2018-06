Köln (SID) - Trotz des Abbruchs der Partie gegen Schalke 04 hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Fin Bartels vom Bundesligisten FC St. Pauli wegen rohen Spiels für zwei Meisterschaftsspiele gesperrt. Zudem muss der Offensivspieler eine Geldstrafe von 8000 Euro zahlen.

Bartels war im Bundesligaspiel am Freitag in der 78. Minute des Feldes verwiesen worden. Elf Minuten später wurde die Partie abgebrochen, weil Schiedsrichter-Assistent Thorsten Schiffner von einem Plastikbecher am Kopf getroffen worden war.