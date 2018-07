Wien (SID) - In der Handball-Champions-League kommt es schon im Viertelfinale zur Neuauflage des letztjährigen Endspiels zwischen Titelverteidiger THW Kiel und dem FC Barcelona. Das ergab die Auslosung am Montag in Wien. Damit wird sich nur einer der beiden Titelfavoriten für das Final-Four-Endturnier am 28. und 29. Mai in Köln qualifizieren. Im Vorjahres-Finale hatte sich der deutsche Rekordmeister, der zuerst in Barcelona antreten muss, in einem packenden Finale in Köln mit 36:34 durchgesetzt.

Ebenfalls einen dicken Brocken erwischte die SG Flensburg-Handewitt, die gegen den spanischen Meister Ciudad Real antreten muss, der die Champions League bereits dreimal (2006, 2008, 2009) gewann. Der HSV Hamburg hat die vermeintlich einfachste Aufgabe des Bundesliga-Quartetts erwischt und spielt gegen den russischen Meister Tschechowski Medwedi. Machbar, wenn auch schwerer dürfte die Aufgaben für die Rhein Neckar Löwen werden, die gegen den früheren Kieler Welthandballer Nikola Karabatic und Montpellier Handball aus Frankreich spielen.

"Wir wollen unseren Titel verteidigen, also müssen wir uns auch gegen Barcelona durchsetzen - und einfache Gegner gibt es im Champions-League-Viertelfinale sowieso nicht mehr", sagte Kiels Geschäftsführer Uli Derad. Beide Mannschaften waren bereits in der Gruppenphase aufeinander getroffen. In Kiel schaffte der THW ein Remis, unterlag dann aber in Barcelona. "Schade, dass wir gegeneinander spielen. Beide Clubs hätten die Teilnahme am Final Four verdient gehabt", sagte Barcelonas Manager Xavier O'Callaghan.

Auch Flensburg spielte bereits in der Gruppenphase gegen den Viertelfinal-Gegner und verzeichnete einen Sieg und eine Niederlage. "Wir haben in Flensburg gut gespielt. Mannschaft und Trainer geben alles dafür, uns erstmals für das Final Four zu qualifizieren", sagte SG-Geschäftsführer Holger Kaiser.

Auch der HSV hat Respekt vor dem Gegner. "Das wird nicht einfach gegen Chekhovski Medvedi. Wir kennen die Russen, das waren immer harte Spiele", sagte Geschäftsführer Christoph Wendt. Thorsten Storm, der Manager der Rhein Neckar Löwen, freut sich auf "zwei tolle Spiele gegen eine der besten Mannschaften der Welt. Montpellier ist ein Spitzenteam. Zumindest gibt es kein Bundesliga-internes Duell."

Die Hinspiele, in denen Flensburg, Hamburg und die Löwen Heimrecht haben, finden vom 20. Bis 24. April statt, die Rückspiele vom 27. April bis zum 1. Mai.