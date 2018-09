Houston (SID) - Der Korbacher Tennisprofi Rainer Schüttler ist beim ATP-Turnier in Houston in der ersten Runde ausgeschieden. Der 34 Jahre alte Tour-Oldie unterlag dem 15 Jahre jüngerern Bulgaren Grigor Dimitrow, die Nummer acht der Setzliste, in nur 63 Minuten 0:6, 2:6. Für Schüttler war es im zehnten Turnier seiner wohl letzten Saison bereits die achte Erstrunden-Niederlage.

Bei dem mit 442.500 Dollar dotierten Sandplatz-Turnier schlagen noch zwei weitere Deutsche auf: Benjamin Becker spielt gegen den kroatischen Aufschlagspezialisten Ivo Karlovic, Mischa Zwerew gegen den Russen Igor Kunitsyn. Sollten beide gewinnen, treffen sie im Achtelfinale aufeinander.