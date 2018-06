Köln (SID) - Wegen Schmerzen an der Schulter und am Handgelenk muss Australian-Open-Siegerin Kim Clijsters eine mindestens einmonatige Zwangspause einlegen. Auf ihrer Homepage erklärte die Weltranglistenzweite, dass sie sowohl beim Fed-Cup-Halbfinale der Belgier am 16./17. April gegen Spanien, als auch für das Turnier in Madrid ab dem 30. April ausfallen wird. Die Ärzte hätten ihr dazu geraten, vier bis sechs Wochen Pause einzulegen, schrieb die 27-Jährige.