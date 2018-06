London (SID) - Die Frauen stürmen bei den Olympischen Winterspielen die letzte Bastion der Männer: Skispringen zählt zu den mindestens sechs neuen Disziplinen, die 2014 im russischen Sotschi erstmals im Programm stehen. Ausgewählt wurden vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) in London außerdem der Ski-Halfpipe-Wettbewerb der Männer und Frauen, der Mixed-Wettbewerb im Biathlon, die Rodel-Staffel und der Eiskunstlauf-Teamwettbewerb. Vier weitere könnten in den nächsten Wochen nach technischen Klärungen noch hinzukommen und den Kreis der Entscheidungen (2010 in Vancouver 86) noch erweitern.