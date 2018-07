Köln (SID) - In die Diskussion um die Doppelfunktion von Dirk Bauermann ist Bewegung gekommen, der Basketball-Bundestrainer hofft auf eine baldige Lösung. "Es gibt kein Trainerproblem um Dirk Bauermann", sagte Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball-Bundes (DBB), der Bild-Zeitung: "Er wird die EM in Litauen als Bundestrainer machen. Anschließend kann er ohne Probleme bis Juni 2012 als Bayern-Trainer arbeiten."

Bauermann hatte vor dreieinhalb Wochen mit Zweitligist Bayern München den vorzeitigen Aufstieg in die Basketball Bundesliga (BBL) geschafft und damit eine schwierige Situation heraufbeschworen. Die Liga-Statuten erlauben es dem Bundestrainer derzeit nicht, in Personalunion einen Klub in Deutschlands höchster Spielklasse zu betreuen.

Der 53-jährige Bauermann begrüßte den Vorstoß des DBB-Präsidenten und erwartet, dass die Angelegenheit in zwei bis drei Wochen vom Tisch ist. "Wir müssen mit Planungssicherheit in diesen Sommer gehen", sagte Bauermann dem Sport-Informations-Dienst (SID) mit Blick auf die anstehende Europameisterschaft (31. August bis 18. September): "Ich bin froh und glücklich über jede Lösung, bei der es keine Verlierer gibt."