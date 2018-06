Marbella (SID) - Die Stuttgarterin Kristina Barrois ist beim WTA-Turnier in Marbella (Spanien) als letzte deutsche Spielerin ausgeschieden. Die 29-Jährige unterlag im Achtelfinale der an Position acht gesetzten Sara Errani aus Italien mit 1:6 und 2:6. Angelique Kerber (Kiel) und Mona Barthel (Bad Segeberg) waren schon in der ersten Runde ausgeschieden.

Auch Michael Berrer ist beim ATP-Turnier in Casablanca/Marokko als letzter Deutscher im Achtelfinale ausgeschieden.