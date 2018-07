London (SID) - Drei Monate vor der Vergabe der Olympischen Winterspiele 2018 am 6. Juli im südafrikanischen Durban wartete der deutsche Kandidat München am Donnerstag bei der Weltsport-Konferenz in London mit einer eindrucksvollen Präsentation auf. In 20 Minuten brachte das sechsköpfige Team mit der souverän und charmant auftretenden Kuratoriumsvorsitzenden Katarina Witt vor rund 300 Gästen vor allem die Kraft der deutschen Wirtschaft als Hauptfinanzier des internationalen Wintersports zur Geltung.

"Mein Eindruck war, dass die Bewerbungsgesellschaft das toll gemacht hat. Wir haben nun die Chance, in Durban alles zu einem guten Ende zu bringen. Mit solchen großen Events wie den Winterspielen kann sich Deutschland der Welt präsentieren, sie sind eine hervorragende Werbeveranstaltung", fand Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich.

Das für den Sport zuständige Regierungsmitglied stellte in London noch einmal heraus, dass alle politischen Ebenen zu 100 Prozent hinter der Bewerbung stünden." Er zeigte sich sicher, dass das Ergebnis des Bürgerentscheids am 8. Mai in Garmisch-Partenkirchen der Kandidatur "noch einmal zusätzliche Impulse" gebe.

Bevor die Mitbewerber Pyeongchang/Südkorea und Annecy/Frankreich ihren Auftritt hatten, erhielt Thomas Bach schon Glückwünsche von IOC-Kollegen für den guten Job seines Teams. "Viele der 35 oder 40 IOC-Mitglieder waren schon abgereist, wir wandten uns deshalb vor allem an Mitglieder der internationalen Verbände. Wir wollten zwei Botschaften senden: Den langjährigen Beitrag Deutschlands zur Finanzierung des internationalen Wintersports und den Wunsch, dass diese wichtige Wintersport-Nation über 80 Jahre keine Winterspiele hatte."

Bach machte deutlich, dass die technische Präsentation am 18. Mai am IOC-Sitz in Lausanne entscheidende Bedeutung habe. "Dort können wir die ganze Substanz unserer Bewerbung zeigen. In Durban kann man direkt vor der Entscheidung nichts mehr gewinnen, es sei denn, andere machen Fehler."

Neben Friedrich, Bach und Witt waren Christian Ude als Oberbürgermeister der Stadt München, Bernhard Schwank als Vorsitzender der Geschäftsführung von München 2018 sowie Ian Robertson vom Olympia-Sponsor BMW (London 2012) an der Präsentation beteiligt.