Kuala Lumpur (SID) - Sebastian Vettel will beim zweiten WM-Lauf am Sonntag in Malaysia nicht wieder wie beim Saisonstart in Melbourne auf das Energierückgewinnungssystem KERS verzichten. "KERS wird an Bord sein. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir am Freitag, Samstag und Sonntag damit fahren werden", sagte Vettel am Donnerstag im Vorfeld des Rennens (Sonntag, 10.00 Uhr MESZ/RTL und Sky) in Kuala Lumpur.

KERS bringt dem Fahrer pro Runde per Knopfdruck für 6,7 Sekunden 82 Zusatz-PS, die in Kuala Lumpur vor allem auf den langen Geraden und beim relativ langen Startsprint zur ersten Kurve wichtig sein können. In Melbourne hatte Red Bull wegen Zuverlässigkeitssorgen noch in Qualifikation und Rennen auf den Einsatz verzichtet. Aber Vettel meint: "KERS kann dir nur helfen. Ohne KERS bist du im Nachteil: keine Power, nur Gewicht."