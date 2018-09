Chicago (SID) - Die Chicago Bulls bleiben die unangefochtene Nummer eins der Eastern Conference in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA. Mit 97:81 (48:43) gewannen die Bulls im heimischen United Center gegen Vizemeister Boston Celtics und sind vier Spieltage vor dem Ende der regulären Saison von der Spitzenposition im Osten kaum noch zu verdrängen.

Einmal mehr war Derrick Rose bester "Bulle": 30 Punkte steuerte der 22-jährige zum 17. Sieg Chicagos in den letzten 19 Partien bei. Bostons Coach Doc Rivers lobte seinen All Star in den höchsten Tönen: "Ich sage schon seit Wochen, dass Rose den Titel des wertvollsten Spielers der Liga verdient hat." Boston hatte dem variablen Angriffsspiel der Bulls jedenfalls nichts entgegenzusetzen. Mit 15 Punkten war Paul Pierce bester Werfer der Celtics.

Ein Sieg aus den noch ausstehenden vier Spielen würde den Bulls reichen, um den ersten Platz in der Eastern Conference mit in die Play-offs zu nehmen. Erinnerungen an die glorreichen 90er Jahre beflügeln in diesen Tagen Spieler und Fans des Klubs. Damals führten "His Airness" Michael Jordan und Scottie Pippen Chicago zu insgesamt sechs NBA-Titeln.

In der zweiten Partie des Tages gewann Portland bei den Utah Jazz 98:87 (49:42). Die Trail Blazers haben als derzeit Sechster der Western Conference ihren Platz in den Playoffs bereits sicher.