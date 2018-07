Rom (SID) - Kapitän Javier Zanetti hat dem nach der herben Pleite im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Schalke 04 stark in die Kritik geratenen Trainer Leonardo von Inter Mailand den Rücken gestärkt. "Er ist ein richtiger Mann, in jeder Hinsicht ein außergewöhnlicher Typ. Er vertraut uns und wir vertrauen ihm. Ich denke, dass wir mit ihm weitermachen sollten, weil wir gut mit ihm zurechtkommen", wird der Argentinier auf der Internetseite des Fußball-Champions-League-Siegers zitiert.

Italienische Medien hatten nach dem 2:5 von Inter gegen Schalke berichtet, dass Leonardo bereits seinen Rücktritt angeboten, Klubchef Massimo Moratti ihn aber im Amt gehalten habe. Im Sommer solle Leonardo aber ersetzt werden, hieß es weiter. Zanetti betonte, dass die öffentliche Kritik das Selbstvertrauen der Mannschaft nicht belaste, und ergänzte, an Moratti gerichtet: "Es gibt gar keinen Grund, das Vertrauen in dieses Team zu verlieren. Wir haben Chancen auf alle Titel und wollen wieder alles gewinnen. In der Champions League wird es schwer, aber wenn wir unser Spiel spielen, ist nichts unmöglich."

Leonardo selbst berichtete am Freitag von seinem "offenen Verhältnis" zu Moratti. Er habe ein "ungetrübtes Treffen" mit dem Präsidenten gehabt und die jüngsten Rückschläge gegen Schalke und zuvor im Derby gegen Milan hätten für ihn nichts geändert. "Ich habe keine Angst vor irgendwas, und ich habe nichts zu verlieren. Mein Verhältnis zu den Spielern ist immer noch gut", ergänzte der Brasilianer.