Vancouver (SID) - Christian Ehrhoff und die Vancouver Canucks sind in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL zurück in der Erfolgsspur. Der Gewinner der Western Conference bezwang Minnesota Wild mit 5:0. Zuvor hatten die Canucks zweimal nacheinander gegen die Edmonton Oilers, das schlechteste Team der Liga, den Kürzeren gezogen. Für Vancouver traf Center Ryan Kesler (USA) dreimal. Verteidiger Ehrhoff blieb in 23:44 Minuten Eiszeit ohne Scorer-Punkt.

Vor dem Spiel wurde den Canucks die Presidents' Trophy für das punktbeste Team der Hauptrunde übergeben. Die Kanadier gewannen den seit 1986 verliehenen Pokal zum ersten Mal.

Während Vancouver längst für die Play-offs qualifiziert ist, bangen die Buffalo Sabres weiter um einen Platz in der K.o.-Runde. Allerdings kann das Team von Jochen Hecht mit einem Sieg im nächsten Spiel gegen die Philadelphia Flyers den Play-off-Einzug perfekt machen.