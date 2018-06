Berlin (SID) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Turn-EM in Berlin offiziell eröffnet. Die CDU-Politikerin, die nach ihrer Knieoperation mit Gehhilfen in die Max-Schmeling-Halle kam, begrüßte Athleten und Besucher. "Der Turnsport zeigt sich hier von seiner besten Seite. Die EM ist einer der sportlichen Höhepunkte des Jahres", sagte Merkel bei ihrer kurzen Ansprache.

Die Kanzlerin wies auf das besondere Jubiläum hin, das die kontinentalen Titelkämpfe begleite: "Vor 200 Jahren schuf Friedrich Ludwig Jahn auf der Hasenheide in Berlin den ersten öffentlichen Turnplatz. Seitdem ist Turnen populär und wird auch populär bleiben." Die Kanzlerin zeigte sich davon überzeugt, dass das Publikum für die Dauer der EM mit allen Athleten mitfiebern werde, "mit den deutschen Teilnehmern aber in besonderer Weise".

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit begrüßte als Mitglied des EM-Kuratoriums das Publikum. Der SPD-Politiker erklärte, dass die EM den Weg weise zu den Weltmeisterschaften im Oktober, die in Japan stattfinden sollen. Wowereit drückte dem japanischen Volk seit Mitgefühl nach den Naturkatastrophen und angesichts der atomaren Bedrohung aus. Er hoffe, dass die WM dort wie geplant stattfinden könne.

Zuvor hatte Präsident Georges Guelzec vom europäischen Turn-Verband UEG erklärt, dass der Weltverband am 19. und 12. Mai auf seiner Council-Sitzung in San Francisco die endgültige Entscheidung darüber treffen werde, ob die WM in Tokio stattfindet. "Man sollte sich bis dahin mit Spekulationen zu diesem Thema zurückhalten", mahnte der deutsche Turner-Präsident Rainer Brechtken.