Osnabrück (SID) - Der VfL Osnabrück hat im Kampf gegen den Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga einen dringend benötigten Pflichtsieg verfehlt. Das Team des neuen Trainers Joe Enochs kam gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Arminia Bielefeld nicht über ein 0:0 hinaus und verfehlten durch das sechste Spiel in Folge ohne Sieg den Sprung vom Relegationsplatz. Während der VfL vor den Spielen der Konkurrenten weiterhin einen Punkt Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz aufweist, sind es bei der Arminia noch immer 13 Zähler.

Vor 16.200 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke enttäuschten die Gastgeber auf der ganzen Linie. Auch Angreifer Flamur Kastrati, der knapp einen Monat nach seinem schweren Unfall in Cottbus erstmals wieder in der VfL-Startelf stand, konnte kaum Akzente setzen. In einer langweiligen und niveauarmen ersten Halbzeit hatten sogar die Bielefelder die beste Chance, als Dario Vidosic in der 21. Minute mit seinem Schuss aus 20 Metern nur den Außenpfosten traf.

Auch nach der Pause wurde das Spiel nicht besser. Der VfL agierte gegen harmlose Bielefelder verkrampft und kam kaum zu zwingenden Aktionen vor dem Tor.