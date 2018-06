Inhalt Seite 1 — "Löwen" siegen unter den Augen des neuen "Königs" Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (SID) -



Unter den Augen des möglichen neuen "Königs der Löwen" hat Fußball-Zweitligist 1860 München seinen zweiten Heimsieg nacheinander gefeiert. Der jordanische Geschäftsmann Hasan Abdullah Ismaik sah am 29. Spieltag einen 4:0 (2:0)-Sieg der finanziell angeschlagenen Löwen gegen Energie Cottbus. Ismaik, der als Investor mittelfristig über 30 Millionen in den Traditionsverein stecken will, freute sich auf der Tribüne über die Treffer von Dominik Stahl (2.), Stefan Aigner (35./65.) und Benny Lauth (84.).

"Der erste Eindruck ist sehr gut und sehr herzlich. Mir gefällt, das 1860 ein Arbeiterverein und eine Mannschaft mit viel Tradition ist. Hier kann man viel machen und erreichen", sagte Ismaik, dem auch die Stadt München sehr gut gefällt, vor der Begegnung.

Löwen-Präsident Dieter Schneider sprach von "vielversprechenden Verhandlungen" mit Ismaik, der sein Engagement bei den Münchnern ist erster Linie mit seiner Fußballleidenschaft begründete. "Aber es ist auch ein Geschäft, und ich möchte kein Geld verlieren", sagte Ismaik.

Gegen Cottbus erwischte München vor 18.600 Zuschauern einen Start nach Maß. Ein Freistoß von Daniel Halfar klatschte an die Querlatte des Cottbuser Tores, Stahl stand aber richtig und köpfte zum 1:0 ein.

Auch in der Folgezeit beherrschten die Gastgeber die Begegnung und erhöhten folgerichtig noch vor der Pause auf 2:0. Nach Vorlage von Aleksandar Ignjovski schob Aigner ein.

Nach dem Wechsel verflachte das Spiel zusehends. Für den einzigen Höhepunkt der zweiten 45 Minuten sorgte Halfar, der mit einem sehenswerten Solo die Entscheidung einleitete. Seinen Pass verwertete Aigner souverän mit dem Treffer zum 3:0. Lauth legte dann mit seinem 14. Saisontor noch einmal nach.