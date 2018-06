Dallas (SID) - Der deutsche Basketballstar Dirk Nowitzki hat die sportliche Krise mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA beendet. Nach vier Niederlagen in Serie gewannen die Texaner in eigener Halle gegen die Los Angeles Clippers 107:96 und festigten damit ihren dritten Platz in der Western Conference. Das deutsche Duell in Dallas fand nicht statt, Nationalspieler Chris Kaman konnte wegen einer Zerrung im rechten Knie nicht für die Clippers auflaufen.

Mit 20 Punkten, 8 Rebounds und 7 Assists war Dirk Nowitzki der wirkungsvollste Spieler in den Reihen der Mavericks, die erst Mitte des dritten Viertels auf die Siegerstraße einbogen. Entscheidende Phase war rund fünf Minuten vor Schluss, als Dallas mit einem 9:0-Run die Führung von 89:88 auf 98:88 ausbaute. Neben Nowitzki erzielte bei den Mavs auch Nowitzkis Forward-Kollege Corey Brewer 20 Punkte. Für Nowitzki war es das 50. Saisonspiel mit mindestens 20 Zählern.

Als letztes von 16 Teams qualifizierten sich am Freitagabend die Memphis Grizzlies für die Play-offs. Memphis bezwang die Sacramento Kings vor heimischem Publikum 101:96, sicherte sich Platz acht im Westen und zog damit erstmals seit fünf Jahren wieder in die Meisterrunde ein.

Zum ersten Mal seit 13 Jahren sicherten sich die Chicago Bulls den Conference-Titel im Oston. Das frühere Team der Superstars Michael Jordan und Scottie Pippen machte Platz eins mit einem 93:82-Erfolg bei den Cleveland Cavaliers klar.