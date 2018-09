Buffalo (SID) - Ohne den zurzeit verletzten Eishockey-Nationalspieler Jochen Hecht haben die Buffalo Sabres in der nordamerikanischen Profiliga NHL den Einzug in die Play-offs geschafft. Die "Säbel" setzten sich in ihrem vorletzten Spiel der Regular Season mit 4:3 nach Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers durch. Mit 94 Punkten ist Buffalo damit als Siebter der Eastern Conference sicher qualifiziert. Um den achten und letzten Play-off-Platz im Osten streiten sich die Carolina Hurricanes und die New York Rangers.

Ebenfalls für die NHL-Finalrunde qualifiziert sind die Nashville Predators. Das Team von Marcel Goc, der wegen der Folgen einer Schulter-OP in dieser Saison nicht mehr spielen kann, liegt nach dem 4:1-Sieg gegen die Columbus Blue Jackets auf Rang vier im Westen und hat damit sein Play-off-Ticket sicher in der Tasche. Mit dabei sind auch die Anaheim Ducks (2:1 gegen Los Angeles Kings) und die Phoenix Coyotes (4:3 gegen San Jose Sharks).

Dagegen muss Stanley-Cup-Champion Chicago Blackhawks trotz eines 4:2-Erfolgs bei den Detroit Red Wings weiter um seine erfolgreiche Titelverteidigung bangen. Der Achte der Western Conference benötigt am letzten Spieltag der Hauptrunde einen Punkt, um sicher in die Play-offs einzuziehen.