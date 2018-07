London (SID) - Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United marschiert in der Premier League auch ohne seinen gesperrten Superstar Wayne Rooney weiter dem 19. Meistertitel entgegen. Die Red Devils gewannen am 32. Spieltag 2:0 (2:0) gegen den FC Fulham und bauten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze gegenüber Verfolger FC Arsenal vorerst auf zehn Punkte aus. Das Team des ehemaligen deutschen Nationaltorhüters Jens Lehmann spielt erst am Sonntag bei Aufsteiger FC Blackpool und hat noch ein weiteres Spiel in der Hinterhand.

Titelverteidiger FC Chelsea, der am Mittwoch im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League eine bittere 0:1-Niederlage gegen United hatte hinnehmen müssen, bezwang Tabellenschlusslicht Wigan Athletic dank eines Treffers von Florent Malouda (67.) 1:0 (0:0) und liegt als Tabellendritter vorerst zwei Punkte vor Manchester City, das am Montagabend zum Spitzenspiel beim FC Liverpool antritt.

Für Manchester United machten der frühere Leverkusener Dimitar Berbatow (12.) mit seinem 21. Saisontreffer und Luis Valencia (32.) den 20. Saisonsieg perfekt. Rooney, der unter der Woche den Prestigerfolg bei Chelsea sichergestellt hatte, musste wegen seiner Zwei-Spiele-Sperre das Match von der Tribüne aus verfolgen. Der 25-Jährige hatte eine Woche zuvor nach dem 4:2 bei West Ham United mit obszönen Sprüchen und Gesten in Richtung eines Kameramannes für Aufsehen gesorgt und war vom Verband anschließend bestraft worden.

Einigermaßen erholt zeigte sich Tottenham Hotspur von der 0:4-Pleite in der Königsklasse bei Real Madrid. Die Spurs besiegten Stoke City mit dem deutschen Nationalspieler Robert Huth 3:2 (3:2) und festigten damit Platz fünf. West Ham mit Nationalspieler Thomas Hitzlsperger unterlag den Bolton Wanderers 0:3 (0:2) und steckt weiter ganz tief im Abstiegssumpf.