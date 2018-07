Asuncion (SID) - Amtsinhaber Joseph S. Blatter kann bei der FIFA-Präsidentschaftswahl am 1. Juni in Zürich auf die Stimmen der südamerikanischen Fußball-Konföderation CONMEBOL bauen. Südamerika habe sich einheitlich dazu entschlossen hat, Blatters Kandidatur für ein neues Mandat an der Spitze der FIFA zu unterstützen, sagte Julio Grondona, der Präsident des argentinischen Fußball-Verbandes AFA, und fügte hinzu: "Wir haben ihn seit 1998 unterstützt und werden dies weiterhin tun." Grondona ist langjähriger Weggefährte Blatters und FIFA-Vize-Präsident.

Blatter steht seit 1998 an der Spitze der FIFA und strebt seine vierte Amtszeit als Boss des Weltverbandes an. Bei den Wahlen in Zürich ist der Katarer Mohammed Bin Hammam, der Präsident der Asiatischen Fußball-Konföderation AFC, der einzige Gegenkandidat des 75 Jahre alten Schweizers.