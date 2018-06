Köln (SID) - EISHOCKEY: DEB-Team nach Sensationssieg nun gegen Slowakei

TENNIS: Mayer spielt in München um seinen ersten Turniersieg

HANDBALL: Titelverteidiger Kiel kämpft um Final-Four-Einzug

EISHOCKEY: Bei der Weltmeisterschaft in Russland trifft die deutsche Nationalmannschaft am Sonntag auf die Slowakei. Nach dem sensationellen 2:0-Sieg gegen Russland ist die Mannschaft von Uwe Krupp erneut gefordert, um den Einzug in die Zwischenrunde perfekt zu machen.

TENNIS: Nach seinem Halbfinalerfolg über Davis-Cup-Kollege Philipp Petzschner steht Florian Mayer aus Bayreuth im Endspiel des Sandplatz-Turniers von München. Gegen Nikolai Dawydenko will der 27-Jährige endlich seinen ersten ATP-Titel einfahren.

HANDBALL: Der THW Kiel spielt heute in der Champions League um den Einzug ins Final-Four-Turnier in Köln. Der Titelverteidiger empfängt in eigener Halle den FC Barcelona, das Hinspiel hatte der deutsche Meister mit 25:27 verloren. Die SG Flensburg-Handewitt braucht nach der 24:38-Niederlage im Hinspiel gegen Ciudad Real ein Handball-Wunder, um in Spanien noch den Sprung zum Endturnier zu schaffen. Mit dem HSV Hamburg und den Rhein-Neckar Löwen stehen bereits zwei deutsche Teams unter den besten vier europäischen Klub-Mannschaften.