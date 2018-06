Paris (SID) - Die französische Sportministerin Chantal Jouanno hat Fußball-Nationaltrainer Laurent Blanc von Rassismusvorwürfen entlastet. "Es gibt keine Anhaltspunkte, dass Laurent Blanc diskrimierende Praktiken unterstützt hat", sagte die Ministerin am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Paris. Am Montag hatte es eine Anhörung von Blanc durch den nationalen Verband FFF gegeben. Der Abschlussbericht des Verbandes wurde an Jouanno weitergeleitet.

Blanc, Kapitän der französischen Weltmeister-Elf von 1998, hatte vor dem Gremium die Hintergründe der öffentlich gewordenen Erwägungen für eine Quote bei der Förderung von Talenten aus arabischen und afrikanischen Einwanderer-Familien in Frankreichs Jugendakademien erläutert. Zwischenzeitlich war in der Grande Nation sogar über einen Rücktritt von Blanc spekuliert worden.