Flensburg (SID) - Die SG Flensburg-Handewitt vertraut auch in den kommenden Spielzeiten der Handball-Bundesliga ihrem Trainer Ljubomir Vranjes. Der Schwede unterschrieb beim Pokalfinalisten einen Vertrag bis 2014. "Ljubomir Vranjes ist einer der besten Trainer in der Bundesliga, das hat er in den letzten Monaten mehr als bewiesen", sagte Geschäftsführer Holger Kaiser über den ehemaligen Nationalspieler.

Vranjes ist seit November 2010 Cheftrainer der Flensburger. Zuvor war er ab 2006 als Spieler und ab 2009 als Sportchef für den Verein aktiv. "Trainer dieser Mannschaft zu sein und in Flensburg zu arbeiten, ist etwas ganz Besonderes für mich", sagte Vranjes. Er freue sich auf die gemeinsame Zukunft mit dem aktuellen Tabellensechsten der Bundesliga.