Augsburg (SID) - Fußball-Zweitligist FC Augsburg tritt in seiner nahezu sicheren Premieren-Saison der Bundesliga in einem neu benannten Stadion an. Ein internationaler Hersteller von Kohlenstoff-Produkten erwarb für zunächst sieben Jahre die Namensrechte an der Arena. Künftig firmiert das Stadion unter dem Namen "SGL Arena".