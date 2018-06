Frankfurt/Main (SID) - Das Nationalteam aus Nordkorea kommt früher als geplant zur Frauenfußball-WM nach Deutschland (26. Juni bis 17. Juli). Die Nordkoreanerinnen kommen bereits am 15. Juni nach Deutschland. Sie beziehen jedoch noch nicht ihr WM-Quartier in Dresden, wo sie ihr erstes Gruppenspiel gegen die USA am 28. Juni bestreiten, sondern werden vom 15. bis 18. Juni auf Einladung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Leipzig zu Gast sein.

"Wenn die FIFA unser Vorhaben mitträgt und in der WM-Vorbereitung dadurch keine Wettbewerbsverzerrung sieht, wird der DFB natürlich zu seinem Wort stehen und der Aufenthalt der nordkoreanischen Nationalmannschaft auf zehn Tage ausgedehnt", sagte DFB-Präsident Theo Zwanziger. Geplant sind unter anderem ein Testspiel der Nordkoreanerinnen gegen Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Lok Leipzig sowie ein Besuch am renommierten Sportinstitut der Universität Leipzig.

Der dreimalige Asienmeister Nordkorea, Weltranglistenachter, startet am 28. Juni in Dresden mit dem politisch brisanten Vorrundenspiel gegen die USA ins Turnier. DFB-Boss Zwanziger und OK-Präsidentin Steffi Jones wollen die heikle Partie live im Stadion verfolgen.