Genua (SID) - Aus Respekt vor dem tödlich verunglückten Belgier Wouter Weylandt wird es nach der vierten Etappe des Giro d'Italia von Genua nach Livorno am Dienstag keine Siegerehrung geben. Vor Beginn der Etappe werden die Teams und Fahrer eine Schweigeminute einlegen. Das gab die Rennleitung am Dienstagmorgen bekannt.

Die Fahrer von Weylandts Team Leopard werden zusammen die Ziellinie in Livorno überqueren. Nach dem Todessturz des Italieners Fabio Casartelli bei der Tour de France 1995 war das Team Motorola, zu dem damals unter anderem Lance Armstrong gehörte, am Ende der folgenden Etappe geschlossen in einer Linie vor dem Peloton über den Zielstrich gerollt.