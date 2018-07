München (SID) - Sportdirektor Horst Heldt vom Fußball-Pokalfinalisten Schalke 04 hat weitere Gespräche mit den Verantwortlichen des FC Bayern über einen Wechsel von Nationaltorwart Manuel Neuer bestätigt. In diesem Zusammenhang dementierte Heldt jedoch Meldungen, wonach auch über weitere Transfers mit dem Rekordmeister verhandelt werde. "Das ist nicht Gegenstand der Verhandlungen", sagte Heldt bei einer Veranstaltung in Berlin.

Zuletzt war spekuliert worden, dass die Bayern Luiz Gustavo als Dreingabe zur Ablöse für Neuer an Schalke abgeben könnten. Bei der zweiten Verhandlungsrunde haben die Bayern laut Bild-Zeitung ihr Angebot für den Nationaltorwart auf mindestens 21 Millionen Euro erhöht. Die Münchner sollen bereit sein, 18 Millionen Euro zu zahlen. Hinzu kommen Sonderzahlungen in Höhe von bis zu sieben Millionen, davon drei Millionen garantiert.

Unmittelbar bevor steht nach Informationen des kicker der Wechsel von Mittelfeld-Talent Mehmet Ekici zu Werder Bremen. Demnach hat sich Werder mit dem FC Bayern über den Transfer geeinigt. Die Ablösesumme soll bei fünf Millionen Euro liegen, was dem Marktwert des türkischen Nationalspielers entspricht.

Zu Wochenbeginn hatte Werders Klubchef Klaus Allofs die Verhandlungen mit seinem Münchner Kollegen Christian Nerlinger aufgenommen. Der 21 Jahre alte Ekici war in dieser Saison an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen. Sein Vertrag in München lief noch bis 2012.

Derweil wird Abwehrspieler Breno den Bayern im Saisonfinale fehlen. Der 21-Jährige zog sich am Mittwoch im Training des deutschen Fußball-Rekordmeisters einen Korbhenkelriss am Innenmeniskus des rechten Knies zu. Dies ergab eine Kernspintomografie bei Mannschaftsarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfarth. Der Brasilianer war ohne Fremdeinwirkung umgeknickt. Breno wurde bereits am Mittwoch in Augsburg operiert und muss vier Wochen pausieren.