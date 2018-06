Inhalt Seite 1 — Teixeira und Warner wehren sich Seite 2 Auf einer Seite lesen

Rio de Janeiro (SID) -

Die FIFA-Exekutivkomitee-Mitglieder Ricardo Teixeira (Brasilien) und Jack Warner (Trinidad und Tobago) wehren sich gegen die vom Briten Lord David Triesman erhobenen Bestechungsvorwürfe. Teixeira, Präsident des brasilianischen Fußballverbandes CBF, strengt nun eine Klage gegen Triesman an. Auch Warner stellte klar, im Zuge der WM-Vergaben an Russland (2018) und Katar (2022) keine Bestechungsgelder gefordert zu haben.

Der 63-Jährige Teixeira bezeichnet die Vorwürfe als "absurd" und als kläglichen Versuch, das Scheitern Triesmans bei der Vergabe der Endrunden 2018 und 2022 im Dezember vergangenen Jahres zu vertuschen. England, das die WM 2018 ausrichten wollte, war mit nur zwei Stimmen schon im ersten Wahlgang ausgeschieden.

In einer Stellungnahme auf der offiziellen CBF-Homepage berichtet Teixeira weiter, dass alle südamerikanischen Verbände sich bereits lange zuvor auf den Kandidaten Spanien/Portugal festgelegt hatten. Neben dem Brasilianer gehört auch der Präsident des südamerikanischen Kontinentalverbandes, Nicolás Leoz, sowie die FIFA-Exekutiv-Mitglieder Warner und Worawi Makudi zu den Beschuldigten.

Warner reagierte ungehalten auf die schwer zu beweisenden Vorwürfe. "Ich habe niemals von Triesman oder anderen Personen, von Engländern oder sonst wem, Geld für meine Stimme gefordert", sagte der 68-Jährige der BBC.

Auch Mohamed Bin Hammam, Präsident der Asiatischen Fußball-Konföderation AFC und Gegenkandidat von Blatter im Kampf um das FIFA-Präsidentenamt, wehrte sich vehement gegen den Verdacht, Katar hätte für die WM-Vergabe Stimmen gekauft. "Wir haben nichts dergleichen getan. Wenn jemand unseren guten Ruf zerstören will, dann muss er Beweise liefern. Aber es gibt keine Beweise", sagte Bin Hammam.

FIFA-Generalsekretär Jérôme Valcke zeigte sich am Mittwoch sehr besorgt und schickte dem englischen FA-Boss David Bernstein sowie der Sunday Times einen Brief. In dem Schreiben forderte Valcke die FA und die Reporter auf, der FIFA alle etwaigen Beweise für Bestechungen im Zuge der WM-Vergaben 2018 und 2022 zukommen zu lassen.