Köln (SID) - Deutschlands Vorzeige-Stabhochspringerin Silke Spiegelburg ist auf Asien-Tour: Am Donnerstag gibt die WM-Zweite aus Leverkusen beim World-Challenge-Meeting in Daegu ihr Saisondebüt und testet die Anlagen für die Leichtathletik-WM 2011 in der koreanischen Millionenstadt (27. August bis 4. September). Am Sonntag will sie beim Diamond-League-Meeting in Shanghai - wie schon 2010 in Doha/Katar - den ersten Stabwettbewerb des Jahres in der Königsklasse gewinnen. Und spätestens dann auch die WM-Norm (4,55 m) schaffen.

"Ich weiß noch nicht, gegen wen ich antreten werde, aber ich hoffe, dass ich die Norm gleich beim ersten Mal abhaken kann", sagte die Vize-Europameisterin vor ihrem Abflug bei www.leichtathletik.de.