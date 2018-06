München (SID) - Der 18 Jahre alte Julian Wießmeier feiert beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Nürnberg sein Debüt. Club-Trainer Dieter Hecking kündigte an, dass der A-Jugendspieler am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) bei Hannover 96 in der Startelf stehen wird.

"Es ist an der Zeit, ihn ins kalte Wasser zu schmeißen. Wir sind von seinen Qualitäten überzeugt. Er hat sich das verdient", sagte Hecking am Donnerstag über den offensiven Mittelfeldspieler, der zum Kreis der deutschen U19-Nationalmannschaft gehört. Wießmeier, der am Freitag im Rahmen seiner Abiturprüfungen noch eine Deutsch-Klausur schreiben muss, wird auch in der kommenden Saison dem Profi-Kader der Nürnberger angehören.

Wießmeier wird in Hannover Ilkay Gündogan ersetzen, der künftig für den deutschen Meister Borussia Dortmund spielt. Gündogan befinde sich nach einer längeren Verletzungspause in einem Loch und wirke müde, erklärte Hecking. Fraglich ist der Einsatz von Torjäger Julian Schieber, der über muskuläre Probleme im Oberschenkel klagt.

Am Donnerstag gab der Club bekannt, dass im Schnitt 42.020 Fans die 17 Bundesliga-Heimspiele verfolgten. Damit verbuchte der fränkische Traditionsverein durchschnittlich 2000 Zuschauer mehr als in der vergangenen Saison.

Am Mittwoch hatte der 1. FCN den 21 Jahre alte Mittelfeldspieler Wilson Kamavuaka von 1899 Hoffenheim verpflichtet. Der Deutsch-Kongolese erhielt beim Club einen bis zum 30. Juni 2014 datierten Dreijahresvertrag und ist nach Tomas Pekhart (Sparta Prag), Alexander Esswein (Dynamo Dresden) und Manuel Zeitz (1. FC Saarbrücken) der vierte Neuzugang.