Bratislava (SID) -

Der bislang so enttäuschende Rekordweltmeister Russland um Alexander Owetschkin hat überraschend Kanadas Eishockey-Jungstars bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei nach Hause geschickt. Im Duell der Eishockey-Supermächte setzte sich die "Sbornaja" mit 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) im Viertelfinale durch und nahm Kurs auf ihr 26. WM-Gold. Das Team von Trainer Wjatscheslaw Bykow setzte damit seine WM-Dominanz gegen den Erzrivalen fort und feierte den vierten Sieg in drei Jahren.

Sowohl im Viertelfinale vor einem Jahr in Köln als auch in den Endspielen 2009 und 2008 hatten bereits die Russen triumphiert. Nur bei den Olympischen Spielen 2010 daheim in Vancouver hatten die Kanadier den 25-maligen Weltmeister mit 7:3 vom Eis gefegt. Bei der Neuauflage des Klassikers vor 9300 Zuschauern in Bratislava brachte Jason Spezza von den Ottawa Senators Kanada in Führung (26.). Alexej Kaigarodow glich in Unterzahl aus (50.), Ilja Kowaltschuk sorgte mit seinem ersten Turniertor für die Entscheidung (54.).

Gegner von Owetschkin und Co. im Halbfinale ist am Freitag (20.15 Uhr) Finnland. Der Weltmeister von 1995 schaltete mit äußerst effektivem Powerplay das Überraschungsteam aus Norwegen mit 4:1 (0:0, 4:1, 0:0) aus. Drei Tore der Finnen fielen bei 5:4-Überzahl. Im ersten Halbfinale stehen sich zuvor (16.15 Uhr) der ungeschlagene Titelverteidiger Tschechien und Deutschland-Bezwinger Schweden gegenüber.

Lange hielt das Duell der Erzrivalen nicht, was sich die Fans davon versprochen hatten. Erst im Schlussdrittel wurde es hochklassig. Die Russen, die zuvor schon drei Niederlagen kassiert hatten, steigerten sich deutlich gegenüber den Gruppenspielen. Aufregung gab es nach einem Lattenkracher von Ilja Nikulin, minutenlang schaute sich der Videorichter die Aufzeichnung an, ehe er kein Tor gab (42.). Doch davon ließ sich Bykows Team aber nicht aufhalten.

Die Finnen spielen erstmals seit Bronze 2008 wieder um Edelmetall. Die Norweger, die in der Endabrechnung den sechsten Platz belegten, verbuchten trotz des Ausscheidens ihr bestes WM-Ergebnis seit Rang fünf 1962.

Die "Wikinger" ärgerten vor 8947 Zuschauern in Bratislava den Favoriten über ein Drittel lang. Zunächst hatten sie durch Mads Hansen (18.) und den Ex-Duisburger Lars-Erik Spets (19.) zwei hochkarätige Chancen zur Führung. Das 1:0 erzielte dann Ken Andre Olimb mit einem verwandelten Penalty (24.).