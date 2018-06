Hamburg (SID) - Zwei Jahre nach dem Abstieg in die 2. Liga hat der spanische Fußballklub Betis Sevilla die Rückkehr in die Primera División gefeiert. Durch das 1:1 (0:1) des Verfolgers Celta Vigo bei UD Salamanca am Donnerstagabend steht der Verein des ehemaligen deutschen Nationalspielers David Odonkor vier Spieltage vor Saisonende als Aufsteiger fest.

2009 waren die "Verdiblancos" durch ein 1:1 gegen Real Valladolid am letzten Spieltag auf einen Abstiegsplatz gerutscht und mussten nach acht Jahren Erstliga-Zugehörigkeit wieder den Gang in die Segunda División antreten. Im September 2010 meldete der spanische Meister von 1935 und zweimalige Pokalsieger Insolvenz an, dennoch ging der Spielbetrieb weiter.