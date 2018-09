Atlanta (SID) - Die Chicago Bulls haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum ersten Mal seit 1998 wieder das Finale der Eastern Conference erreicht. Der frühere Klub der Superstars Michael Jordan und Scottie Pippen gewann das sechste Spiel im Halbfinale bei den Atlanta Hawks souverän mit 93:73 und entschied die Best-of-seven-Serie vorzeitig mit 4:2 für sich.

In den Endspielen (best of seven) treffen die Bulls auf die Miami Heat, die Rekordmeister Boston Celtics mit 4:1 ausgeschaltet hatten. Im Finale des Westens warten die Dallas Mavericks und ihr deutscher Star Dirk Nowitzki auf den Sieger des Duells zwischen Oklahoma City Thunder und den Memphis Grizzlies (Stand: 3:2).

"Das wird eine Schlacht. Miami ist ein großes Team. Sie spielen gut als Mannschaft zusammen, wir aber auch", sagte Chicagos Derrick Rose. Der MVP trat am Donnerstagabend nicht so sehr als Scharfschütze, sondern vielmehr als Ballverteiler in Erscheinung. Neben seinen 19 Punkten waren seine 14 Assists auffällig. Bester Werfer des sechsmaligen Meisters war Carlos Boozer mit 23 Punkten, hinzu kamen 10 Rebounds. Bei Atlanta traf Joe Johnson (19) am besten.