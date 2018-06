Bad Langensalza (SID) -

Der Thüringer HC ist am Ziel seiner Träume: Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte gewann die Mannschaft von Trainer Herbert Müller am Samstag den Meistertitel in der Handball-Bundesliga der Frauen. Im Finalspiel-Rückspiel in Bad Langensalza gegen den Buxtehuder SV konnte sich der Thüringer HC sogar eine 23:28 (10:14)-Niederlage erlauben. Aufgrund der in Buxtehude mehr erzielten Auswärtstore reichte es trotzdem zum Titel, denn im Hinspiel in der Vorwoche siegte der THC mit 34:29. Damit gewann zum ersten Mal überhaupt eine Mannschaft aus Thüringen einen deutschen Meistertitel in einer olympischen Ballsportart.

Vor 1100 Zuschauern in der ausverkauften Salzahalle begannen beide Mannschaften nervös und kamen nur schwer ins Spiel. Nach 15 Minuten fanden die Gäste jedoch den besseren Rhythmus und gingen mit 11:6 in Führung (23.). Damit holte Buxtehude den Fünf-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel rasch auf. Zur Halbzeit führte der BSV 14:10.

Auch nach dem Seitenwechsel verteidigte Buxtehude den Vorsprung von fünf Treffern und die Begegnung entwickelte sich zu einem echten Handball-Krimi. Allerdings gelang es dem favorisierten Thüringer HC weiter nicht, seiner Rolle gerecht zu werden, sodass Buxtehude nach 53 Minuten scheinbar uneinholbar mit 27:18 in Führung lag. Zwar versuchten die Gastgeber durch schnelle Angriffe den Rückstand zu verkürzen, jedoch wurden diese meist zu ungenau abgeschlossen. Erst in der dramatischen Schlussphase gelang der Anschluss.

Bereits in seiner ersten Saison mit den Thüringerinnen führte Trainer Müller den THC an die Spitze und gewann seinen vierten Titel, nachdem er mit dem 1. FC Nürnberg bereits dreimal die Meisterschaft geholt hatte. Der 48 Jahre alte Trainer startete im letzten Sommer mit dem THC einen Neuanfang und verpflichtete zehn neue Spielerinnen. Dieser Mut wird nun mit der Meistertrophäe und der Teilnahme an der Champions League belohnt. Außerdem kann der THC am kommenden Wochenende beim Final-Four-Turnier in Göppingen noch den Pokal gewinnen.

Titelverteidiger HC Leipzig war bereits im Halbfinale an Buxtehude, die zuvor schon den Frankfurter HC schlugen, gescheitert. Der THC warf in den beiden vorigen Runden den VfL Oldenburg und die HSG Bomberg-Lippe aus den Play-offs.