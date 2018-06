Rom (SID) -

Sandplatzkönig Rafael Nadal ist nur noch einen Sieg vom sechsten Triumph beim Masters-Turnier in Rom entfernt. Der Tennis-Weltranglistenerste aus Spanien zog mit einem 7:5, 6:1 gegen Richard Gasquet (Frankreich/Nr. 16) in das Endspiel des mit 2,76 Millionen Euro dotierten Sandplatzturniers ein.

Dort trifft Nadal am Sonntag auf den Sieger des Duells zwischen Andy Murray (Großbritannien/Nr. 4) und dem in diesem Jahr noch ungeschlagenen Novak Djokovic (Serbien/Nr. 2) am Samstagabend.

Bei den Frauen hat die Weltranglistenerste Caroline Wozniacki (Dänemark) den Einzug ins Endspiel verpasst. Die 20-Jährige verlor ihr Halbfinale gegen Maria Scharapowa (Russland/Nr. 7) 5:7, 3:6. Scharapowa, Nummer acht der Welt, bekommt es im Finale mit Samantha Stosur (Australien/Nr. 6) zu tun. Die letztjährige French-Open-Finalistin setzte sich 7:6 (8:6), 6:0 gegen Li Na (China/Nr. 4) durch.