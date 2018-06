Mailand (SID) - Mit einem großen Fest auf dem Mailänder Domplatz haben am Samstag gut 50.000 Fans den 18. Titel für den AC Milan in der italienischen Fußball-Meisterschaft gefeiert. Die begeisterten Tifosi versammelten sich dabei auch vor Milans Vereinssitz, vor dem der Bus mit der kompletten Mannschaft auf dem Weg zum letzten Saisonheimspiel am Samstagabend gegen US Cagliari vorbeifuhr. Die jubelnden Fans schwenkten rotschwarze Fahnen und ließen Rauchbomben explodieren. Von den großen Gebäuden rund um den Domplatz wurde eine große Milan-Fahne ausgerollt. Überschattet wurde die Feier von rassistischen Gesängen gegen Starstürmer Samuel Eto'o vom Erzrivalen Inter Mailand.

Milan steht seit vergangener Woche schon als Meister fest und konnte sieben Jahre nach seinem zuvor letzten "Scudetto" Inter nach fünf Titelgewinnen in Serie stürzen. "Wir mussten Inter den Titel abnehmen", sagte Milans Geschäftsführer Adriano Galliani.

Nach dem ersehnten Ende der Durstrecke will will Vereinsboss und Italiens Ministerpräsident Silvio Berlusconi für neue Spieler tief in die Tasche greifen. "Ich werde den Fans teure Geschenke machen", versprach Berlusconi, der seit 1985 Mailands Geldgeber ist.