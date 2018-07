Köln (SID) - Der ehemalige portugiesische Fußball-Nationalspieler Petit vom Bundesligisten 1. FC Köln erlitt am Samstag gegen Schalke 04 (2:1) einen Kreuzbandriss im Knie und fällt ein halbes Jahr aus. Dies berichtet der Kölner Express. Petit war in der 75. Minute ausgewechselt worden. Für den 34-Jährigen, der die Rheinländer am Saisonende verlässt, könnte die schwere Verletzung das Karriereende bedeuten.