Frankfurt/Main (SID) - DFB-Kapitän Michael Ballack hat unter Bundestrainer Joachim Löw mit Blick auf die Fußball-EM 2012 in Polen und der Ukraine aus Altersgründen offenbar keine Perspektive mehr. "Als Trainer ist es neben der Arbeit für den aktuellen Erfolg auch meine Aufgabe, perspektivisch zu denken, wie kann das Team in ein, zwei oder vier Jahren aussehen. Michael weiß, wie ich über seine Situation denke", sagte Löw zu der weiter ungeklärten Situation um den 34 Jahre alten Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen in einem Interview mit dem Focus.

Die Tage des Capitano als Teil der deutschen Nationalmannschaft scheinen im Mai 2011 gezählt. So wurde Ballack von Löw trotz zuletzt ansteigender Form auch nicht für das 23-köpfigen DFB-Aufgebot für das Länderspiel gegen Uruguay (29. Mai) sowie folgenden die EM-Qualifikationsspiele in Österreich (3. Juni) und Aserbaidschan (7. Juni) nominiert. Aus perspektivischen Gründen entschied sich der Bundestrainer für den lange verletzten Simon Rolfes (Bayer Leverkusen) und den angeschlagenen Sami Khedira (Real Madrid). Ein deutliches Signal für Ballack, der noch immer auf eine Teilnahme an der EURO 2012 hofft.

Ballack bestritt bislang 98 Länderspiele, sein letztes im März 2010 gegen Argentinien (0:1). Seit der WM im vergangenen Jahr wird Ballack von Philipp Lahm als Kapitän vertreten. Auf Ballacks Position im zentralen defensiven Mittelfeld gelten seit Südafrika Bastian Schweinsteiger von Bayern München und Khedira als gesetzt. Gerüchten zufolge soll Ballack am 10. August in Stuttgart gegen Brasilien einen "würdigen Abschied" erhalten. Aber auch das würde nicht ausreichen, um die magische Marke von 100 Länderspielen noch zu erreichen.

DFB-Teammanager Oliver Bierhoff wettete am Sonntag überraschend sogar darauf, dass Ballack noch einmal für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen werde. Wann, ließ Bierhoff aber offen. "Jetzt lassen wir einfach mal ein bisschen Zeit verstreichen und dann wird man sehen, was in der nächsten Saison passiert. Aber ich denke, für einen Trainer ist es nicht immer notwendig, alle Türen zuzuschlagen", sagte Bierhoff im Doppelpass von Sport1.

Löw untermauerte derweil seinen Willen zur Förderung von jungen Spielern, da der Fußball in den vergangenen Jahren an Tempo und Dynamik gewonnen habe. "Deswegen haben wir ja in den vergangenen zwei Jahren einen Schnitt gemacht und auf junge Talente wie Sami Khedira, Mesut Özil, Thomas Müller oder Manuel Neuer gesetzt. Sie haben eindrucksvoll den Nachweis erbracht, dass sie Top-Leistungen abrufen können", sagte Löw.

Löw stellte zudem fest, dass das Verfallsdatum von Profifußballern sinke. "Wie lange kann ein Ausnahmeprofi heutzutage noch auf einem Top-Level spielen? Vielleicht nicht mehr zehn, 15 Jahre wie früher", sagte Löw. Ein Beispiel dafür sei laut Löw Ronaldinho. Der ehemalige Weltfußballer sei drei, vier Jahre lang das Maß der Dinge gewesen: "Dann war er - ich will nicht sagen: verschlissen - aber eben nur noch Durchschnitt."

Ballack selbst schweigt weiter zum Thema Nationalmannschaft und will alleine Leistung sprechen lassen. In der kommenden Saison spielt er mit Bayer in der Champions League und hat damit auf der großen internationalen Bühne noch einmal die Möglichkeit, sich zu beweisen. Hinsichtlich eines Comebacks in der DFB-Elf muss sich Ballack aber definitiv weiter gedulden. Ob er noch einmal in den Kreis der Nationalmannschaft zurückkehrt, liegt alleine in den Händen von Löw.