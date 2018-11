Frankfurt/Main (SID) - Bundesliga-Absteiger Eintracht Frankfurt darf sich leichte Hoffnungen auf einen Verbleib von Innenverteidiger Maik Franz machen. Der von den Erstligisten Hertha BSC Berlin und 1. FC Köln umworbene Franz wird gemeinsam mit seinem Berater am Freitag ein Zukunfts-Gespräch mit Frankfurts Vorstandschef Heribert Bruchhagen führen. Das Ergebnis ist laut Franz offen.

"Ich will im Moment nichts überstürzen. Ich bin jetzt fast 30 und das wird mein letzter großer Vertrag. Und es gibt auch Anfragen von dem ein oder anderen Bundesligisten. Aber ich fühle mich in Frankfurt sehr wohl, deshalb ist die Eintracht auch mein erster Ansprechpartner. Das gesamte Paket muss einfach passen. Und es geht mir auch nicht darum, jeden Euro umzudrehen", sagte Franz am Montag dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Franz war im Sommer 2009 nach dem Abstieg des Karlsruher SC an den Main gewechselt. Da sein Vertrag bei den Hessen nur für die 1. Liga gilt, kann der 29-Jährige den Verein wegen des Abstiegs verlassen. Die Eintracht will den gebürtigen Merseburger aber gerne behalten. Nach dem Weggang von Patrick Ochs zum VfL Wolfsburg wäre Franz auch ein Kandidat für das Kapitänsamt.