Cottbus (SID) - Der Wechsel von Torjäger Nils Petersen von Fußball-Zweitligist Energie Cottbus zum deutschen Rekordmeister ist eigentlich in trockenen Tüchern. Dennoch macht es der 22-Jährige spannend und will in einem letzten Gespräch in dieser Woche noch einmal seine Chancen ausloten. "Falls die Bayern mit mir nur als Stürmer Nummer vier planen, muss man vielleicht neu überlegen", sagte Petersen der Lausitzer Rundschau.

Allerdings darf man sicher sein, dass Bayerns neuer Trainer Jupp Heynckes und Sportdirektor Christian Nerlinger dem Torschützenkönig der abgelaufenen Zweitliga-Saison (25 Treffer) eine gute Perspektive bieten werden. "Wenn das Gespräch mit Bayern gut läuft und ich das Gefühl habe, dass sie auf mich setzen, dann werde ich das Angebot annehmen. Dann gibt es auch keinen weiteren Gesprächstermin mit einem anderen Klub", sagte Petersen.

Für die Bayern scheint die Personalie längst unter Dach und Fach zu sein. "Petersen ist klar", wird Trainer Heynckes in der Bild zitiert. Der heiß umworbene Angreifer soll bei seinem neuen Klub einen Dreijahresvertrag erhalten und noch in dieser Woche den Medizin-Check absolvieren. Petersens bisheriger Klub Energie Cottbus erhält für den Wechsel eine festgeschriebene Ablösesumme von knapp drei Millionen Euro.