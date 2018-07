Kairo (SID) - Die Wiederwahl von FIFA-Präsident Joseph S. Blatter beim Kongress des Weltverbandes am 1. Juni in Zürich wird zunehmend wahrscheinlicher: Der 75 Jahre alte Schweizer kann bei der Kampfabstimmung um das höchste Amt im Weltfußball gegen den Katarer Mohamed Bin Hammam auch auf die Unterstützung der Afrikanischen Konföderation CAF bauen. Nach SID-Informationen haben sich bei einem Treffen des CAF-Exekutivkomitees in Kairo/Ägypten ein Großteil der 53 Mitgliedsverbände für die erneut Wahl von Blatter ausgesprochen.

Zuvor hatten bereits die südamerikanische Konföderation CONMEBOL, die europäische UEFA und die Konföderation Ozeaniens OFC Blatter ihre Unterstützung zugesagt. Blatter würde im Falle eines Wahlsieges in seine vierte Amtszeit als FIFA-Präsident gehen.