Berlin (SID) - Bundesliga-Aufsteiger Hertha BSC Berlin hat den Vertrag mit Shootingstar Pierre-Michel Lasogga vorzeitig bis 2015 verlängert. Das gab der Meister der 2. Fußball-Bundesliga auf der Mitgliederversammlung am Montagabend bekannt. Der 19 Jahre alte Junioren-Nationalspieler, Stiefsohn des früheren Nationaltorhüters Oliver Reck, hatte in der abgelaufenen Zweitliga-Saison 13 Tore für die Berliner erzielt.

"Wir sind froh, dass wir Pierre so lange an Hertha binden konnten", sagte Hertha-Manager Michael Preetz. Lasogga erklärte: "Ich habe eine tolle Zeit bei Hertha und ich hoffe, dass ich meine Leistung auch in Zukunft bestätigen kann."