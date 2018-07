Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach kann im Kampf um den Klassenerhalt auf seine Fans bauen. Das Relegations-Hinspiel gegen Zweitligist VfL Bochum am Donnerstag (20.30 Uhr/ARD) im Borussia-Park ist mit 54.057 Zuschauern bereits ausverkauft. "Dass das Spiel so schnell ausverkauft ist, unterstreicht die fantastische Unterstützung, die die Mannschaft in diesen Wochen von unseren Fans bekommt", sagte Geschäftsführer Stephan Schippers.

Auch das Rückspiel am 25. Mai in Bochum ist schon fast ausverkauft. Am Montag bildeten sich lange Schlangen an den Verkaufsschaltern. Insgesamt gibt es nur noch 4000 Karten.